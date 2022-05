Les médias filent toujours le grand amour avec Google et Microsoft

Qui héberge les mails des médias français ? Il y a trois ans, j'avais regardé quel hébergeur une cinquantaine de médias annonçaient comme responsable de leurs courriels. Résultat : pour près de la moitié, c'était soit Gmail de Google, soit Outlook de Microsoft.

Cette fois, j'étends la liste à 100 médias. Les ajouts sont inspirés de mes lectures, des membres de l'Apig, du Spiil et de la liste des médias en ligne reconnus par la CPPAP. Plus de médias web, spécialisés ou militants sont inclus. Mais l'échantillon n'est pas représentatif de toute la presse.

Comment je fais pour voir les hébergeurs mail ? Je regarde simplement les enregistrements DNS de chaque nom de domaine de médias, ou celui utilisé par les adresses email des journalistes. Le petit outil DNSDataView de Nirsoft fournit une interface simple pour y arriver. L'analyse est donc sommaire, je m'arrête au premier niveau d'information publique, bien incomplète.

Deux tiers des médias chez Gmail et Outlook

Trois ans plus tard, en doublant l'échantillon, le résultat est le même : les deux tiers des médias déclarent utiliser Google (Gmail) ou Microsoft (Outlook), selon les données disponibles publiquement. Sur 100 médias, 35 confient leurs courriels à Google, 32 à Microsoft.

Mise à jour du 27 février 2022

Dans une seconde vague d'analyse, après la première en octobre 2021, j'ajoute aux enregistrements "MX" (l'indication officielle de l'hébergeur email) l'entrée "SPF" du champ "texte", qui aide à authentifier les emails sortants. Les médias y indiquent à la fois leurs outils d'envoi de newsletters (comme Mandrill ou Send In Blue) et les réels hébergeurs des courriels de leurs journalistes.

Nous passons donc de "près de la moitié" des médias chez ces deux hébergeurs de courriels en octobre, aux deux tiers en ce mois de février.

Découverte : Le Parisien-Les Echos, Le Point, Le Moniteur, Les Jours, Radio France ou encore Valeurs actuelles ont leurs messageries déclarées chez les deux géants, selon ces données.

Cette technique permet de passer outre l'enregistrement officiel, attribué par ces médias à des filtres antispam comme Proofpoint ou Mail In Black. Elle n'est pas pour autant parfaite, je doute encore de l'hébergeur concret de certains médias, que j'ai laissé à celui indiqué au départ.

Ils sont suivis par plusieurs hébergeurs d'emails directement liés au nom de domaine du média (représentés par "domaine" ici). Le reste de l'échantillon est réparti chez d'autres hébergeurs, comme Euro-Information, Gandi ou des services plus militants (deux médias ont choisi Fastmail et ProtonMail).

Pour le représenter, voici un camembert laid :

Quid de la presse quotidienne nationale ?

Ce large échantillon de médias, diversifié, a l'effet de noyer l'utilisation de ces outils dans les grandes rédactions parisiennes. 20minutes, Le Monde et Libération annoncent utiliser Google et Microsoft. Le Figaro utilise son propre nom de domaine, et le groupe Les Echos-Le Parisien se terre derrière Proofpoint.

Notons ici aussi Top Santé, inclus en tant que représentant de la pieuvre du média web à bas coût, Reworld Media. Leurs emails sont hébergés chez Microsoft, comme ceux d'Auto Plus, Grazia, Réponses Photo ou encore Science et vie, que je n'ai pas intégrés à la liste. On peut donc considérer que le groupe l'utilise comme fournisseur par défaut.

Parmi les exceptions, remarquons le média des élites par excellence, le Bulletin quotidien (sgpresse.fr dans la liste), officiellement chez Orange Business.

Des emails mais pas seulement

L'important ici est qu'un média ne va pas chez Google ou Microsoft simplement pour héberger ses emails. Ils s'abonnent à leurs suites en ligne, Google Workspace et Microsoft 365, pour quelques euros par utilisateur, par mois. Des logiciels intégrés, imbattables pour leur simplicité de gestion et d'utilisation, et pour leur résilience aujourd'hui. Les journalistes sont donc dans ces univers au quotidien.

D'expérience, même quand un média n'est pas abonné à ces suites, elles peuvent tout de même faire partie de la routine des journalistes pour la prise de notes ou la collaboration sur les articles. La simplicité prime sur les considérations de confidentialité, qui paraissent bien théoriques face au besoin d'outils pratiques. Bien entendu, toutes les infos ne passent pas par là, surtout vu la transition vers les messageries chiffrées pour les contacts habituels.

Est-ce un problème ? Peu importe le fournisseur, vous devez lui faire confiance. Que ce soit un acteur français, Google ou Microsoft, il faut toujours mesurer ce que vous leur confiez. Google et Microsoft se posent depuis quelques années en protecteurs des journalistes face à l'espionnage, par des programmes dédiés de renforcement des comptes. Leur capacité à résister à des requêtes de données par les autorités américaines n'est pas absolue, même si leur statut de mastodontes et leur combat public contre ces requêtes en sont des gages.

La question, pour moi, face à ces deux mastodontes, est l'absence d'alternative aussi simple, gérée. Certes, vous pouvez utiliser des suites libres en mode hébergé, mais elles n'égalent pas la fiabilité et l'investissement passés dans ces suites. Vous pouvez aussi exploiter des suites dédiées aux médias, comme celles vendues par le Washington Post ou Le Monde, mais ça devient un changement de système de publication, un immense projet.

D'autant que les comptes Google et Microsoft sont utilisés par une tonne de services tiers comme fournisseurs d'identité en un clic. Un bonheur pour gérer la flopée d'outils en ligne tiers auxquelles les entreprises s'abonnent en parallèle, pour des fonctions éditoriales, les RH, les notes de frais, voire les tickets restaurant.

La demande est là, l'offre alternative se fait attendre. Et je n'ai pas aujourd'hui de solution à proposer.